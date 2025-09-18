-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
يؤطرها برنامج دولي تابع لوزارة العدل الأمريكية

ورشة تكوينية للقضاة وضباط الشرطة القضائية حول “العملات المشفرة”

الشروق أونلاين
  • 45
  • 0
ورشة تكوينية للقضاة وضباط الشرطة القضائية حول “العملات المشفرة”
أرشيف
تعبيرية

تُنظم وزارة العدل بالتعاون مع السفارة الأمريكية لدى الجزائر ورشة تكوينية للقضاة وضباط الشرطة القضائية حول موضوع “العملات المشفرة”. في الفترة ما بين 21 و25 سبتمبر 2025.

ويشرف على تأطير هذه الورشة التكوينية، حسب ما ذكره بيان للوزارة، البرنامج الأمريكي الدولي للمساعدة والتكوين في القضايا الجنائية (ICITAP) التابع لوزارة العدل الأمريكية.

وسيستفيد من الورشة إلى جانب القضاة وضباط الشرطة القضائية، المحللون الماليون التابعون لخلية معالجة الاستعلام المالي وبنك الجزائر.

وستكون الورشة “تكملة للورشة الأولى المنظمة خلال شهر جويلية 2025، حول الاستعلام في مصادر الوسط المفتوح”، يوضح ذات المصدر.

ومنذ 2018، يمنع القانون في الجزائر، على غرار دول أخرى، شراء العملات الافتراضية والمشفرة وبيعها واستعمالها وحيازتها.

مقالات ذات صلة
تفكيك شبكة إجرامية لـ”الحرقة” عن طريق البحر

تفكيك شبكة إجرامية لـ”الحرقة” عن طريق البحر

تخصيص الأسبوع الأول من الدخول المدرسي للتوعية الصحية

تخصيص الأسبوع الأول من الدخول المدرسي للتوعية الصحية

تنصيب جهاز الرصد واليقظة لوفرة المواد الصيدلانية

تنصيب جهاز الرصد واليقظة لوفرة المواد الصيدلانية

شراكة واعدة بين الجزائر والصين في هذا المجال

شراكة واعدة بين الجزائر والصين في هذا المجال

سيال: تذبذب في التزويد بالمياه عبر بلديتين بالعاصمة

سيال: تذبذب في التزويد بالمياه عبر بلديتين بالعاصمة

510 مليار سنتيم لمستخدمي التربية لشراء السيارات

510 مليار سنتيم لمستخدمي التربية لشراء السيارات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد