ورشة تكوينية للقضاة وضباط الشرطة القضائية حول “العملات المشفرة”

يؤطرها برنامج دولي تابع لوزارة العدل الأمريكية

تُنظم وزارة العدل بالتعاون مع السفارة الأمريكية لدى الجزائر ورشة تكوينية للقضاة وضباط الشرطة القضائية حول موضوع “العملات المشفرة”. في الفترة ما بين 21 و25 سبتمبر 2025.

ويشرف على تأطير هذه الورشة التكوينية، حسب ما ذكره بيان للوزارة، البرنامج الأمريكي الدولي للمساعدة والتكوين في القضايا الجنائية (ICITAP) التابع لوزارة العدل الأمريكية.

وسيستفيد من الورشة إلى جانب القضاة وضباط الشرطة القضائية، المحللون الماليون التابعون لخلية معالجة الاستعلام المالي وبنك الجزائر.

وستكون الورشة “تكملة للورشة الأولى المنظمة خلال شهر جويلية 2025، حول الاستعلام في مصادر الوسط المفتوح”، يوضح ذات المصدر.

ومنذ 2018، يمنع القانون في الجزائر، على غرار دول أخرى، شراء العملات الافتراضية والمشفرة وبيعها واستعمالها وحيازتها.