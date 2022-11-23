ورشة سرية بوهران تموّن القصابات والمطاعم بلحوم فاسدة

المراقبون صدموا بحجم الأوساخ في المكان

عثرت الفرقة المختلطة المكونة من ممثلين عن مختلف القطاعات المختصة بالمراقبة وحماية صحة المستهلك في خرجة ميدانية الثلاثاء، على كمية معتبرة من لحوم مجمدة وعظام مجهولة المصدر، إضافة إلى قناطير من كتل لحم الديك الرومي منزوع العظام داخل ورشة تقطيع غير شرعية معزولة، أثبت فحصها البيطري عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري ومن دون استثناء.

وعن التفاصيل الواردة عن منظمة حماية المستهلك، فإن هذه العملية تمت في إطار مداهمة، حركتها معلومات عن نشاط مشبوه لورشة تقع في إقليم مندوبية بن داود، يحدث على مستواها تقطيع الدواجن المذبوحة بطريقة غير شرعية لتوزيعها على فضاءات البيع ومحلات الإطعام، بما فيها قصابات مقيدة في السجل التجاري، ليتم من خلال التدخل المباشر من طرف لجنة الصحة، النظافة وحماية البيئة لبلدية بئر الجير، مديرية حفظ الصحة لبلدية بئر الجير، مفتشي مديرية التجارة والبيطرة لمديرية المصالح الفلاحية لدائرة بئر الجير، وكذا حضور رئيس مكتب منظمة حماية المستهلك لولاية وهران، وبالتنسيق أيضا مع مصالح الأمن الحضري بسيدي البشير، معاينة ظروف كارثية تمس بالسلامة الاستهلاكية في طريقة التعامل مع اللحوم التي ضبطت على مستواها، سواء في عمليات التقطيع، التخزين أو النقل، أين تم تسجيل الغياب الكلي للنظافة، في وجود روائح كريهة تنبعث من المكان الملطخ بدماء الذبائح، وذلك على مستوى الأرضيات، الجدران وعتاد التقطيع.

كما تم العثور على لحوم غير صالحة للإستهلاك، جلها وجدت موضوعة في وضعية ملامسة للأرض داخل سلال بلاستيكية، ناهيك عن مصدرها المجهول في غياب أي شهادة بيطرية مرفقة، إلى جانب نقلها على متن شاحنة لا تتوفر هي الأخرى على أدنى معايير النظافة والتخزين، ليتقرر حجزها وتحويلها إلى حديقة الحيوانات.

وطبقا لذات المصدر، فإن الوزن الإجمالي لهذه البضاعة يقارب 5 قناطير ونصف، ويتعلق الأمر بـ234 كلغ من لحم الديك الرومي منزوع العظم، 43 كلغ عظام دواجن يجهل مصدرها ووجهتها، 19 كلغ من لحوم مختلفة مجمدة، إضافة إلى 251 كلغ من هياكل الديك الرومي المذبوح وغير المقطع، فيما تم تحرير ملف قضائي ضد صاحب الورشة، في انتظار تقديمه إلى العدالة عن تورطه في عدة مخالفات تمس بقانون الممارسات التجارية وصحة المستهلك.