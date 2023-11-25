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الجزائر
الدرك حجز كمية معتبرة من "الحلقوم والذوابة"

ورشة سرية لصناعة حلويات تقليدية خطيرة بالعاصمة

نوارة باشوش
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ورشة سرية لصناعة حلويات تقليدية خطيرة بالعاصمة
ح.م

وضعت مصالح الدرك الوطني للجزائر العاصمة حدا لنشاط ورشة سرية، يقوم أصحابها بصناعة الحلويات التقليدية “حلقوم وذوابة” تحت اسم تجاري “حلقومة زمردة وميرانق شوكو”، حيث أسفرت عملية المداهمة عن حجز كمية معتبرة من هذه الحلويات التي تشكّل خطرا على صحة المستهلك.
وفي التفاصيل التي كشف عنها المساعد جبايلي علاوة، قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالسمار، فإنه “في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها وحفاظا على الصحة العمومية، تمكّنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالسمار من وضع حد لنشاط ورشة سرية يقوم أصحابها بصناعة الحلويات التقليدية “حلقوم وذوابة” تحت اسم تجاري “حلقومة زمردة وميرانق شوكو”.
واستغلالا للمعلومة، يضيف البيان، “تم إخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا عن القضية وتمت مداهمة الورشة السرية، برفقة مصالح مفتشية التجارة، ومكتب الصحة لبلدية جسر قسنطينة، وبعد المراقبة، تبين أن الورشة تنعدم فيها شروط النظافة وهذا ما يشكّل خطرا على صحة المستهلك، إضافة إلى استعمال مواد مجهولة ومنتهية الصلاحية”.
وعلى إثر ذلك، تم توقيف شخصين وحجز 1312 دلو من حلوة الحلقوم و569 دلو من حلوة الذوابة، حيث قدّرت القيمة المالية للمحجوزات بحوالي 600000 دج، ليتم تحرير ملف قضائي ضد المتورطين وسيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، يؤكد البيان ذاته.

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