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ينظمها المجلس الثقافي البريطاني في الجزائر

ورشة لصالح الفنانين حول ريادة الأعمال الأسبوع المقبل

زهية منصر
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ورشة لصالح الفنانين حول ريادة الأعمال الأسبوع المقبل
أرشيف

يلتقي عدد من الفنانين الجزائريين، في ورشة، حول ريادة الأعمال، ينظمها المجلس الثقافي البريطاني بالجزائر، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الثقافة ووكالة الإشعاع الثقافي يوم 26 من الشهر الجاري.

تتناول الورشة التي تجمع عدد من الفنانين الشباب ريادة الأعمال وكيفية تحقيق مشروع موسيقي عبر منصة رقمية.

وأوضح بيان للمجلس الثقافي البريطاني أنه يمكن للشباب المهتم التسجيل في المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض www.britishcounsil.dz/fr/events
وأضاف البيان ذاته أن التبني الرقمي يعزز إعادة تشكيل ساحة الموسيقيين المستقلين الناجحين، وذلك بممارسات ريادة الأعمال الرقمية، خاصة بعد أن أصبحت المنصات الموسيقية عبر الإنترنت تمثل 62.1٪ من إجمالي إيرادات صناعة الموسيقى.

وينتظر أن تتطرق الورشة إلى صناعة الموسيقى الرقمية ومنح الشباب المشارك مفاتيح إطلاق شركاتهم ومشاريعهم في هذا الجانب.

وأوضح بيان المجلس البريطاني أنه اشتغل على هذا الموضوع رفقة شركائه، مع السيد كريس كوك، المؤسس المشارك لمنصة Complete Music Update) (CMU وكذلك تحالف الفنانين المميزين (CAF) في المملكة المتحدة.

وينتظر أن يقود الورشة التي تنظم عبر تطبيق زوم خبير الصناعات الموسيقية في بريطانيا كريس كوك، حيث ينتظر أن تركز الورشة على “كيفية تحويل الموسيقى إلى شركة ربحية من خلال الأدوات الرقمية وحقوق الطبع والنشر والبث على قاعدة المعجبين”.

ويوفر البرنامج مجموعة تحالف الفنانين المميزين (CAF) ومنصة Complete Music Update) (CMU التابعتين للمملكة المتحدة، تحت عنوان “افعلها بنفسك” (DIY). ويتكون البرنامج من سلسلة من ورش العمل، التي ينشطها فنانون وتوفر معلومات مهمة ونصائح عملية لمساعدة الفنانين في المراحل المبكرة على بناء مشوارهم على المدى الطويل وشركتهم المستدامة القائمة على إنتاجهم الموسيقي.

وتجري الورشة على مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى كيفية تحويل الأغاني والتسجيلات إلى طريق لكسب المداخل ويتعرف المشاركون خلال الورشة على”كيف التعامل مع حقوق النشر أن تكون مصدرا يدر عليك المال، سواء داخل الجزائر أم خارجها من خلال المنصات الرقمية. وتعرف أيضًا على نظام الترخيص الجماعي وتعرف على كيفية نشر الموسيقى الخاصة بك على أوسع نطاق”.

بينما تتطرق المرحلة الثانية من الورشة إلى كيفية بناء قاعدة جماهيرية مباشرة أو افتراضية وبناء نشاط تجاري حول صناعة الموسيقى والعثور على قاعدة جماهيرية، حيث “تتطلب عملية بناء قاعدة المعجبين نشاطًا رقميا على المباشر والتعاون مع الموسيقيين والمبدعين الآخرين. تعرف على كيفية الحصول على العمل في المنزل وخارجه وكيفية استخدام القنوات.

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