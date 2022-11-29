ورشة وطنية للكتاب أواخر ديسمبر لمناقشة مشاكل القطاع

إعادة فتح صندوق الاستنساخ لدعم أصحاب المكتبات.. مولوجي تكشف:

كشفت وزيرة الثقافة صورية مولوجي عن إعادة فتح صندوق الاستنساخ لدعم أصحاب المكتبات والناشرين وصناع الكتاب وهذا في انتظار اطلاق الورشة الوطنية للكتاب في أواخر شهر ديسمبر والتي ينتظر أن تجمع كل الفاعلين في مجال صناعة الكتاب والنشر من اجل طرح ومناقشة مشاكل القطاع.

ودعت مولوجي على هامش اليوم البرلماني حول المقروئية، الثلاثاء، بالمجلس الشعبي الوطني إلى ضرورة إجراء دراسات وتحقيقات ميدانية لمعرفة أرقام الميدان في مجال القراءة وهذا من اجل التحرر من الأحكام القيمية والنظرة المسبقة، وأضافت مولوجي أن إحدى الدراسات الجامعية التي تناولت واقع المقروئية في الوسط الطلابي أشارت إلى أن ما يقارب 81 في المائة من الطلبة يتعاملون مع الكتاب الرقمي.

وقالت الوزيرة في كلمتها على هامش أشغال اليوم البرلماني أن الكتاب اليوم بما في ذلك الكتاب الرقمي يعاني من الناحية الاقتصادية ويتطلب مرافقته من خلال المنظومة التشريعية للمحافظة على حقوق المؤلفين والمبدعين وحتى الناشرين.