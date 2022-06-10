ورطة جديدة.. حريق في محطة أمريكية للغاز يضاعف متاعب حكومة سانشيز

توالت الأخبار السيئة على حكومة سانشيز فبعد تعليق الجزائر لمعاهدة الصداقة مع مدريد، وتخوفها من تأثير ذلك على وإرادات الغاز، زاد انفجار محطة “فريبورت” الأمريكية لإنتاج الغاز متاعب اسبانيا التي تستورد منها بـ 43 بالمائة من احتياجاتها.

ويعتبر مصنع تسييل الغاز الطبيعي من أكبر المصانع في العالم، وممولا لاسبانيا بنسبة 43 بالمائة ومصدرا رئيسيا لبريطانيا وأجزاء أخرى من أوروبا، في وقت كانت فيه أسواق الطاقة متقلبة منذ شهور بسبب التضخم وغزو روسيا لأوكرانيا، ما أدى إلى زيادة الإنتاج والصادرات الأمريكية.

ويحذر الخبراء من أن الإغلاق المطول لمنشأة فريبورت قد يكون له تأثير كبير على أسعار الطاقة، خاصة أن الأسواق تستعد لزيادة الطلب في الصيف.

وقد يتسبب الانفجار في منشأة رئيسية لإنتاج الغاز الطبيعي في تكساس، إلى توقف المصنع عن العمل لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل، ما يتسبب في اضطراب أسواق الطاقة العالمية في وقت تتضاءل فيه الإمدادات بالفعل.

وقال محللون إن حوالي 70٪ من الإمدادات الشهرية لفريبورت في الأشهر القليلة الماضية ذهبت إلى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وقد يؤدي انقطاع الخدمة لمدة ثلاثة أسابيع في فريبورت إلى خسارة حوالي 940 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال، أو حوالي 13 شحنة ، بناءً على متوسط ​​حجم البضائع بحوالي 70 ألف طن ، وفقًا لأليكس فرولي، محلل الغاز الطبيعي المسال في ICIS.

وتواجه أوروبا أزمة في إمدادات الطاقة وهي تحاول أن تنأى بنفسها عن الوقود الروسي بسبب غزو أوكرانيا. حيث أعلنت منطقة اليورو مؤخرا عن خطط لوقف استيراد النفط الخام الروسي بحلول نهاية 2022. وتزود روسيا بشكل منفصل ما يقرب من 40 في المائة من الغاز الطبيعي للكتلة.

ويحذر الخبراء من أن صورة الطلب قد تصبح أكثر إحكاما، إذ شهدت آسيا خاصة الصين، التي تعتمد أيضا بشكل كبير على الغاز الطبيعي المسال، انخفاضًا في الطلب في عام 2022 بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي.

اسبانيا تؤجل ضخ الغاز إلى المغرب بعد التهديدات الجزائرية

ويوم 6ماي 2022، أجلت الحكومة الإسبانية الضخ العكسي للغاز نحو المغرب إلى حين وضع نظام مراقبة جديد، بعد تهديد الجزائر بفسخ العقد في حال تحويل كميات من صادراتها نحو الرباط.

وحسب صحيفة البريوديكو دو لا انيرجيا الاسبانية طلبت الحكومة الإسبانية من مسير نظام الغاز في شركة إيناغاس إنشاء نظام ضمانات المنشأ بهدف طمأنة الجزائر بأن الغاز الذي سيتم ضخه في الانبوب المغاربي الاوروبي لن يأتي من سوناطراك.

واوضحت إن الهدف هو اعطاء تطمينات بخصوص مصدر ووجهة الغاز الطبيعي المسال الذي يستورده المغرب من الأسواق الدولية.

وأمرت الحكومة الإسبانية شركة Enagas بالعمل في أسرع وقت ممكن على نظام ضمانات المنشأ لإطلاع الجزائر عليه.

ورغم قدرتها على الضخ العكسي من إسبانيا باتجاه المغرب، فمدريد لم ترسل أي قطرة غاز إلى طنجة لحد الأن.

وتنتظر اسبانيا الحصول على فواتير شراء المغرب للغاز من الأسواق الدولية وتحوسل نسخ من الفواتير إلى الجزائر لإثبات أن الغاز المرسل لجارتها ليس غازها.

وتنتظر اسبانيا الحصول على فواتير شراء المغرب للغاز من الأسواق الدولية وتحويل نسخ من الفواتير إلى الجزائر لإثبات أن الغاز المرسل لجارتها ليس غازها.

تحذير الجزائر من تحويل وجهة الغاز.. أول رد من الحكومة الاسبانية

ويوم 28 أفريل 2022، ردت الحكومة الإسبانية، على التهديد الجزائري بوقف ضخ الغاز في حال تحويله لغير وجهته، مؤكدة إنها لن تعيد بيعه لجهة أخرى وخاصة المملكة المغربية في تدفق عكسي لأنبوب الغاز الذي توقف قبل أشهر.

ونقلت وكالة الأنباء الاسبانية عن مصادر حكومية تأكيدها إن ما تم هو استجابة لطلب مغربي، في إطار تجاري بحت، من أجل مساعدته في سد حاجاته الطاقوية بضخ عكسي للغاز الذي يشتريه من السوق الدولية.

وأوضحت المصادر نفسها، إنه لن يتم بأي حال من الأحوال تحويل الغاز الجزائري نحو المغرب.

وزارة الطاقة: أي تغيير لوجهة الغاز الجزائري المصدر نحو اسبانيا قد يؤدي إلى فسخ العقد

أكدت وزارة الطاقة والمناجم يوم الأربعاء في بيان أن أي كمية من الغاز الجزائري المصدرة إلى اسبانيا تكون وجهتها غير تلك المنصوص عليها في العقود، ستعتبر اخلالا بالالتزامات التعاقدية وقد تفضي بالتالي إلى فسخ العقد الذي يربط سوناطراك بزبائنها الاسبان.

و جاء في البيان أن وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب “تلقى اليوم بريدا الكترونيا من نظيرته الاسبانية، السيدة تيريزا ريبيرا تبلغه فيه بقرار اسبانيا القاضي بترخيص التدفق العكسي عبر أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي. وحسب الوزيرة الاسبانية فإن الشروع في هذه العملية سيتم اليوم أو غدا”.

و توضح وزارة الطاقة والمناجم “أن أي كمية من الغاز الجزائري المصدرة إلى اسبانيا تكون وجهتها غير تلك المنصوص عليها في العقود، ستعتبر اخلالا بالالتزامات التعاقدية وقد تفضي بالتالي إلى فسخ العقد الذي يربط سوناطراك بزبائنها الاسبان”.