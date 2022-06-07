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الجزائر
للتكيف مع متطلبات السروق.. وزير التكوين والتعليم:

“ورقة طريق” جديدة لإعادة هيكلة شعبة الصناعات المطبعية

فاتح.ل
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“ورقة طريق” جديدة لإعادة هيكلة شعبة الصناعات المطبعية
أرشيف

دعا وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، إلى إعداد “ورقة طريق” من أجل إعادة هيكلة شعبة الصناعات المطبعية، ذلك لـ”تكييفها” مع متطلبات القطاع الاقتصادي والاستجابة لاحتياجات سوق الشغل من اليد العاملة المؤهلة.

ولدى افتتاحه الملتقى الوطني حول تقييم الشعبة المهنية “فنون وصناعات مطبعية” وتكييفها مع متطلبات سوق العمل، دعا الوزير فاعلي القطاع إلى الخروج بـ”ورقة طريق تسمح بتوحيد المفاهيم ومنهجية العمل من أجل إعادة هيكلة هذه الشعبة المهنية”، مؤكداً أنّ هذا اللقاء يندرج في إطار مساعي القطاع الرامية لـ”تكييف التكوينات مع متطلبات القطاع الاقتصادي والاستجابة الفعلية لاحتياجات سوق الشغل من اليد العاملة المؤهلة”.

واعتبر مرابي أنّ “القواعد الجديدة للمنافسة الاقتصادية والتحولات التقنية والتكنولوجية التي تمس بعمق نوعية التأهيلات ومستوى الكفاءات المطلوبة، سواء من قبل الأفراد بغية إدماجهم الاجتماعي والمهني أو من قبل الشركات من أجل المنافسة، دفعت بالقطاع إلى اعتماد سياسة التقييم الذاتي والبحث عن آليات تسمح له بمواكبة هذه التحولات وتجعله بانسجام تام مع محيطه”.

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