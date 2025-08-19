ورقلة: تفكيك شبكتين إجراميتين وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية (فيديو)

أكثر من 233 ألف كبسولة "بريغابالين" و1.5 كغ من الكوكايين

تمكنت فرقة البحث والتدخل (BRI) التابعة لأمن ولاية ورقلة، من تفكيك شبكتين إجراميتين وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية، متمثلة في أكثر من 233 ألف كبسولة “بريغابالين” و1.5 كغ من الكوكايين.

العملية الأولى نفذتها فرقة البحث والتدخل (BRI)، وجاءت بناءً على معلومات دقيقة حول نشاط شبكة إجرامية منظمة متورطة في تهريب وترويج المؤثرات العقلية داخل إقليم الولاية.

وأسفرت التحريات الميدانية التي باشرتها المصالح المختصة عن تحديد هوية عناصر الشبكة وتوقيف ثلاثة أشخاص، إلى جانب ضبط أزيد من 233 ألف كبسولة من نوع بريغابالين، وهي كمية توصف بـ”الضخمة” وتشكل خطرًا كبيرًا على الصحة العمومية، خاصة وسط الشباب.

أما العملية الثانية، فنفذتها فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات بالتنسيق مع مصالح الأمن الحضري الرابع، حيث تم توقيف شخصين ينشطان ضمن شبكة إجرامية أخرى، مع حجز 1.5 كيلوغرام من مادة الكوكايين كانت موجهة للترويج.

وتأتي هاتان العمليتان في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن لمكافحة شبكات التهريب والحد من انتشار المؤثرات العقلية والمخدرات، والتي باتت تهدد النسيج الاجتماعي، خاصة في أوساط الشباب.