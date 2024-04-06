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ورقلة.. توقيف شاحنة محملة بأزيد من 172 ألف قرص مهلوس

الشروق أونلاين
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ورقلة.. توقيف شاحنة محملة بأزيد من 172 ألف قرص مهلوس

تمكنت مصالح الدرك الوطني بحاسي مسعود من توقيف شاحنة محملة بما يزيد عن 172 ألف قرص مهلوس من نوع بريقابالين و8 أشخاص مشتبه فيهم.

وأفاد بيان للدرك الوطني، الجمعة، أنه “في إطار محاربة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها عبر إقليم اختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بورقلة، وعلى إثر معلومات واردة إلى وحدات المجموعة، مفادها مرور شاحنة على متنها كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قادمة من ولاية مجاورة بإتجاه الولايات الشمالية، تم توقيف الشاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 03 على مستوى حوض الحمراء بلدية حاسي مسعود ولاية ورقلة”.

وأضاف البيان “وبعد تفتيش المركبة “تم ضبط كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة تقدر 172050 قرص نوع بريقابالين 300ملغ, مبلغ مالي مقدر بـ 265000 دج، هواتف نقالة، بالإضافة إلى شاحنتين والسيارة المستعملة في النقل، مع توقيف ثمانية (08) أشخاص مشتبه فيهم”.

وعلى إثر ذلك، تم إنجاز ملف قضائي من أجل جناية “التهريب على أعلى درجة من الخطورة الذي يهدد الإقتصاد الوطني والصحة العمومية والأمن الوطني، في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود بإستعمال وسيلة نقل”.

وقد تم فتح تحقيق في القضية، حيث سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة بعد إستيفاء الإجراءات القانونية.

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