ورقلة: توقيف 4 أشخاص بعد تداول فيديو يوثق اعتداء وسرقة مواطن 

أوقفت مصالح أمن ولاية ورقلة 4 أشخاص مشتبه في تورطهم في حادثة سرقة واعتداء على مواطن، بعد انتشار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق حادثة الاعتداء المتبوعة بالسرقة.

وأفاد بيان لمصالح أمن ورقلة أن تفاصيل الحادثة تعود إلى شكوى تقدم بها الضحية لدى مصالح الشرطة، أفاد فيها بتعرضه لاعتداء جسدي من قبل مجموعة من الأشخاص، تخلله الاستيلاء على مبلغ مالي، ليتم فتح تحقيق فوري تحت إشراف الجهات القضائية المختصة.

وبالتوازي مع ذلك، ساهم تداول مقطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي في تسريع وتيرة الأبحاث والتحريات الميدانية، التي مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم المنحدرين من أحد أحياء مدينة ورقلة، قبل توقيفهم في وقت وجيز.

تم تحويل الموقوفين إلى المصلحة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، قبل تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية لقيت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بالنظر إلى مضمون الفيديو وسرعة تدخل مصالح الأمن في معالجتها.