ورقلة ضمن قائمة أكثر المدن حرا في العالم

خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

حلت مدينة ورقلة، الأحد، ضمن قائمة المدن الأكثر حرا في العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة حسب موقع دولي مختص في درجات الحرارة.

وأفاد موقع “Eldoradowheather” في آخر تحديث له أن مدينة ورقلة جاءت في المرتبة الـ 12 في قائمة المدن الأكثر حرا بدرجة حرارة بلغت فيها 47.6 درجة مئوية.

وضمت القائمة مدنا عربية أخرى وجاءت على رأس القائمة مدينة الكويت بدرجة حرارة بلغت 50.7 درجة مئوية وتلتها عربيا مدينة البصرة العراقية بحرحة بلغت 50 درجة مئوية ثم الاحساء السعودية بـ 49.1 درجة مئوية وفي افريقيا جاءت مدينة ورقلة الأكثر حرارة خلال الـ 24 ساعة الماضية.