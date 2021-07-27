ورقلة: مندوب وسيط الجمهورية يعلن عن مقترحات لمعالجة مطالب البطالين

أعلن مندوب وسيط الجهورية بولاية ورقلة، الثلاثاء، موافقة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على مقترحات للتكفل بانشغالات طالبي العمل التي تم رفعها خلال الإحتجاجات الأخيرة وتم تقديمها من قبل ممثلين عنهم.

بيان مندوب وسيط الجمهورية بورقلة

تبعاً للأحداث الأخيرة التي شهدتها ولاية ورقلة، وتبعا لمبادرة السيد وزير الدولة وسيط الجمهورية عقب استقباله لممثلي طالبي العمل عن ولاية ورقلة يوم 2021/07/18 بمقر هيئة وسيط الجمهورية بالجزائر العاصمة التي تهدف إلى ضرورة العمل على التهدئة وفض الإحتجاجات وضرورة التهيكل في إطار منظم يتولى تمثيل طالبي العمل وتقديم مطالبهم إلى السلطات المعنية، تم يوم 2021/07/24 بمقر المندوبية المحلية لوسيط الجمهورية بورقلة استقبال منسقي أحياء ورقلة الكبرى وعددهم 32 منسقاً، حيث أسفر اللقاء على تقديم مطالب وانشغالات طالبي العمل مكتوبة، والتي بدورنا قمنا برفعها إلى السيد وزير الدولة وسيط الجمهورية.

على إثر هذا الأخير، وفي إطار التكفل الفعلي والعملي بالمطالب المرفوعة، قدم السيد وزير الدولة وسيط الجمهورية عرض حال إلى السيد رئيس الجمهورية، مشفوعا باقتراحات تمثلت في تشكيل وفد عن ممثلي القطاعات الوزارية المعنية مرفوقا بممثل عن هيئة وسيط الجمهورية بغرض تشخيص المشكل بموضوعية ووضع حلول عملية له، وإيجاد آليات مشتركة قصد خلق فرص إستثمار حقيقية في الولايات الجنوبية لاسيما المجال الفلاحي.

وبهذا الصدد، تلقينا مراسلة من السيد وزير الدولة وسيط الجمهورية يعلمنا من خلالها على موافقة السيد رئيس الجمهورية على مقترحات وزير الدولة التي تم رفعها إليه، غير أنه ونظرا للظرف الصحي الحالي المتعلق بانتشار وباء -Covid 19 الذي يحول دون برمجة زيارة الوفد الوزاري إلى الولاية، فإنه سوف يتم استغلال هذه الفترة لعقد لقاءات تشاورية مع الدوائر الوزارية المعنية، قصد ضمان التحضير لهذه الزيارة في وقت سوف يتم إبلاغنا به لاحقا.