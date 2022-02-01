ورقلة: 5 وفيات و13 جريحا في اصطدام حافلة بشاحنة

لقي 5 أشخاص مصرعهم في حين أصيب 13 آخرون، صبيحة الثلاثاء، في اصطدام حافلة لنقل المسافرين بشاحنة ذات مقطورة وسيارة سياحية بولاية ورقلة.

وبحسب ما أفاد بيان للحماية المدنية فقد وقع الحادث على الساعة 06 و27 دقيقة بالطريق الوطني رقم 49، النقطة الكيلومترية 109 بلدية ورقلة.