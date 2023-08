وريثة عرش اسبانيا تلتحق بالخدمة العسكرية استعدادا لهذه المهمة

التحقت وريثة عرش إسبانيا بالخدمة العسكرية لتتلقى تدريبات مكثفة على مدى ثلاث سنوات من أجل أن تصبح قائدة للجيش.

وصلت الأميرة ليونور (18 سنة)، إلى الأكاديمية العسكرية للجيش في سرقسطة برفقة والديها الملك فيليب والملكة ليتيزيا وشقيقتها صوفيا.

وقالت الأميرة الاسبانية للصحفيين، إنها ستبدأ العام “بحماس كبير” لكنها اعترفت أيضا بأنها شعرت “ببعض التوتر”.

وستقضي الابنة الكبرى للملك فيليب السادس، عاما في الأكاديمية العسكرية، ثم تذهب إلى مدرسة بحرية، حيث ستبحر على متن مركب خوان سيباستيان دي إلكانو، وهو مركب شراعي رباعي الصواري تستخدمه البحرية الإسبانية للتدريب، وتنتهي من دراستها في الأكاديمية الجوية العامة.

Leonor, The Princess of Asturias, has begun her formal military training at the General Military Academy in Zaragoza! She will have a special study plan, though also complete training and live along with other cadets. Her specialization will be in the infantry. pic.twitter.com/m25nsJBrM1

— Royal News Network (@RNN_RoyalNews) August 17, 2023