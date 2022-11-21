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اقتصاد

وزارة اقتصاد المعرفة: إنشاء 100 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا النظيفة

الشروق أونلاين
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وزارة اقتصاد المعرفة: إنشاء 100 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا النظيفة

أعلنت وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، عن التوقيع على اتفاقية تتعلق بمشروع تطوير المقاولاتية الرقمية والخضراء، مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي.

وجاء توقيع هذه الاتفاقية، في إطار التعاون الجزائري الألماني المُبرمة في 25 نوفمبر 2021 بالجزائر، وحضر توقيع الاتفاقية، سفيرة الجمهورية الفدرالية الألمانية إيليزابث فولبرز.

ويهدف المشروع إلى إنشاء أكثر من 100 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا النظيفة على مدى أربع سنوات.

ومثل الجانب الجزائري في مراسم التوقيع مدير المؤسسات الناشئة وهياكل الدعم على مستوى الوزارة، نور الدين واضح.

وحضر من الجانب الألماني مديرة المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي في الجزائر، مارتينا فالوس.

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