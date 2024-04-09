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الجزائر

وزارة الإتصال تصدر بيانا هاما

الشروق أونلاين
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وزارة الإتصال تصدر بيانا هاما

أصدرت وزارة الاتصال بيانا هاما، تُعلم من خلاله الصحف الورقية والإلكترونية شروعها في إستلام الملفات لإصدار نشريات دورية وصحف إلكترونية جديدة.

وحسب بيان الوزارة الوصية، فان استلام الملفات يكون “ابتداء من تاريخ 15 أبريل 2024 وآخر أجل لاستلام ملفات التكيف مع القانون الجديد هو 02 جوان 2024 طبقا للمادة 79 من القانون رقم 23-19 المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية”.

وأكدت الوزارة وفقا لذات البيان أن “إيداع نسختين من الملف كاملا”، يكون عبر “مديرية وسائل الإعلام في الطابق السابع، مكتب رقم 701، أو عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة”.

وأكدت الوزارة أن “تحميل نموذج التصريح ومكونات الملف المرفق به”، يكون أيضا “من خلال الموقع الرسمي لوزارة الاتصال”.

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