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وزارة الإعلام الصحراوية تندّد بتصعيد المخزن: الحرب التحريرية ستتواصل

الشروق أونلاين
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وزارة الإعلام الصحراوية تندّد بتصعيد المخزن: الحرب التحريرية ستتواصل
أرشيف
الصحراء الغربية

نددت وزارة الإعلام الصحراوية في بيان مساء الأحد، بما اعتبرته نزوعا إلى التصعيد من جانب النظام المغربي، في مواجهة كفاح الشعب الصحراوي، بالتزامن مع احتقان الأوضاع الداخلية في المغرب.

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية في الصحراء الغربية، أن الوضع القانوني للأراضي الصحراوية “محدّد بشكل واضح وصريح، باعتبار الصحراء الغربية والمملكة المغربية بلدان منفصلان ومتمايزان”.

واتهمت الوزارة “المغرب باتباع لغة التعنّت والهروب إلى الأمام، بهدف وضع حجر عثرة، في كل مرة، في طريق الجهود الدولية الرامية إلى استكمال تصفية الاستعمار في آخر مستعمرة في إفريقيا”.

وأكد البيان:

النزوع نحو التصعيد في التعنت أصبح مؤشرا ثابتا لنظام المخزن، يبرز كلما بلغت الأوضاع الداخلية في المملكة مرحلة متقدمة من الاحتقان، في محاولة بائسة للقفز على كل تلك الحقائق.

وأضاف:

في مسعى لربح الوقت ولجم غضب الشعب المغربي المتزايد، يلجأ نظام المخزن إلى أكثر الأساليب خسة ودناءة وخطورة، بما في ذلك الارتماء في أحضان الشيطان، وإبرام التحالفات المشبوهة، وفتح المنطقة أمام الأجندات التخريبية، ناهيك عن إغراقها بالمخدرات وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية، وإطلاق العنان لأبواق الفتنة والشقاق.

قبل أن يختم بالقول:

إن الشعب الصحراوي، بقيادة ممثله الشرعي والوحيد الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، سيواصل حربه التحريرية بكل عزم وثبات، بكل السبل المشروعة، وفي مقدمتها الكفاح المسلح حتى تحقيق أهدافه المشروعة في استكمال سيادة دولته على كامل ترابها الوطني، مهما تطلب ذلك من ثمن ومهما اقتضى من زمن.

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