وزارة الاتصال تدعو إلى الامتناع عن تسجيل المقابلات مع أسر ضحايا حادث حافلة بومرداس

"احترام وحماية كرامة الإنسان يجب أن يظل جوهر الرسالة الإعلامية"

ذكّرت وزارة الاتصال مساء السبت في بيان، وسائل الإعلام الوطنية بضرورة الالتزام بالضوابط المهنية، في أثناء تغطيتها لمخلّفات حادث المرور الأليم الناجم عن انحراف حافلة سياحية بولاية بومرداس، مسفرا عن مقتل 27 شخصا.

ودعت الوزارة في بيانها إلى “الامتناع التام عن نشر أو تداول الصور والمقاطع المصوّرة المباشرة لجثامين الضحايا أو الجرحى في موقع الحادث، أو في المراكز الاستشفائية”.

كما يمنع أيضا “أي تسجيل أو مقابلة إعلامية مع ذوي الضحايا، وهم تحت تأثير الصدمة ووجع الفقد”.

ووجّهت الوزارة أيضا إلى “الاعتماد الحصري على المصادر الرّسمية الموثوقة، في نقل المعلومات المتعلقة بالضحايا وبتفاصيل الحادث. والابتعاد عن العناوين والأساليب المثيرة، بغرض تحقيق السبق الصحفي وزيادة المتابعات”.

إلى جانب “عدم نشر أسماء أو بيانات شخصية للضحايا. إلاّ في حدود ما يسمح به القانون. وعدم الخوض في أسباب غير مؤكدة للحادث، قبل اكتمال التحقيقات الرسمية”.

وقالت وزارة الاتصال في ختام بيانها إن “نقل الحقيقة وإحاطة الرأي العام بها هو واجب صحفي وحق للمواطن. ولكن احترام وحماية كرامة الإنسان في أكثر لحظاته صعوبة، يجب أن يظل جوهر الرسالة الإعلامية”.