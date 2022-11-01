وزارة الاتصال تردّ على نقابة الصحفيين في المغرب
أكدت وزارة الاتصال في بيان أصدرته مساء الإثنين، أن تغطية فعاليات القمة العربية التي تحتضنها الجزائر “تتم وفق الإجراءات الخاصة بالاعتماد، والملزمة لجميع الإعلاميين الجزائريين والأجانب على حد سواء وبدون أي تمييز”.
جاء ذلك في سياق ردّ الوزارة على ما نسب لنقابة الصحافة في المغرب، في وسائل إعلام محلية، بخصوص إلزام صحفيين مغاربة بمغادرة التراب الجزائري، عشية القمة العربية.
وجاء في بيان الوزارة:
إن بعض الردود بشأن تصريح منسوب لنقابة الصحافة بالمغرب، بخصوص عدد من صحفيي هذا البلد، الذين حلّوا بالجزائر لتغطية فعاليات القمة العربية، يجانب الحقيقة ولا يحتكم للموضوعية.
كما اعتبر البيان أن:
السعي لتغطية حدث إقليمي بهذا الحجم، من دون الحصول على اعتماد مسبق، أمرا يخلو من المصداقية ويدعو للتساؤل والإستغراب.
وأضاف بيان الوزارة:
تعدّ هذه المغالطة الثانية من نوعها بعد تلك التي سجلت خلال ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران خلال جوان الفارط، والتي لا تعدو كونها محاولة فاشلة للتشويش على ما يتحقق في الميدان بشهادة الجميع، لا سيما وأن الصحافة الدولية المعتمدة لتغطية أشغال القمة العربية بالجزائر قد أشادت بالمستوى الرفيع لظروف العمل الإعلامي والوسائل المتاحة للقيام بهذه المهمة النبيلة.