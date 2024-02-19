-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

وزارة الاتّصال تستدعي صحافيين رياضيين إلى مكتبها

الشروق الرياضي
  • 193
  • 0
وزارة الاتّصال تستدعي صحافيين رياضيين إلى مكتبها

استدعت مديرية وسائل الإعلام بِوزارة الاتّصال، الإثنين، بعض الصحافيين المنتسبين لِقطاع الإعلام الرياضي.

جاء ذلك بِسبب استمرار هؤلاء الصحافيين في “عدم الالتزام بِآداب وأخلاقيات المهنة”، حسب ما أفاد به بيان لِوزارة الاتّصال.

وجاء في البيان: “سجّلت وزارة الاتّصال استمرار بعض الصحافيين المنتسبين لقطاع الإعلام الرياضي، في عدم الالتزام بِآداب وأخلاقيات المهنة، لا سيما ما تعلّق منها بالتحريض والإساءة ونشر وبث أخبار مغلوطة ومسيئة، رغم الملاحظات التي أدلى بها السيد وزير الاتصال خلال لقائه مع الإعلاميين الرياضيين بتاريخ 1 فيفري 2024”.

وبناء عليه، يُضيف البيان: “استدعت اليوم 19 فيفري 2024 مديرية وسائل الإعلام بوزارة الاتّصال عددا من الصحافيين الرياضيين (تحفّظت الوزارة هذه المرّة عن نشر أسمائهم)، وتم تنبيههم إلى خطورة العواقب التي تنجرّ عن هذه التجاوزات”.

وأكدت الوزارة أنها “لن تتوانى مستقبلا في المتابعة القضائية، و/أو اللّجوء إلى المنع من تغطية كل النشاطات الرياضية، و/أو تحميل المؤسسات الإعلامية التي يشتغلون بها تبعات ذلك”.

وبِالمُوازاة مع ذلك، ردّدت وسائط إعلامية سعودية سهرة الأحد خبر معاقبة محلّل تلفزيوني رياضي محلّي، بِغرامة مالية قيمتها 300 ألف ريال (نحو 74 ألف أورو). بِسبب إساءته للتقني الإيطالي روبيرتو مانشيني مدرب منتخب “الأخضر”، بعد الحصيلة السلبية في كأس أمم آسيا التي اخْتُتمت مُؤخّرا بِقطر.

وتردّد أن اللاعب الدولي السعودي المعتزل والمحلّل التلفزيوني الحالي ياسر القحطاني، هو المعني بِالعقوبة.

مقالات ذات صلة
رضا بن سايح الأفضل في دوري “يلو” السعودي

رضا بن سايح الأفضل في دوري “يلو” السعودي

عقوبات بالجملة ضد منتخب مالي بسبب حكم مصري

عقوبات بالجملة ضد منتخب مالي بسبب حكم مصري

ألعاب القوى.. تتويج الجزائر بثلاث ذهبيات في ملتقى موريس الدولي

ألعاب القوى.. تتويج الجزائر بثلاث ذهبيات في ملتقى موريس الدولي

بِالفيديو: عمّورة يُسجّل ويُلامس لقب البطولة البلجيكية

بِالفيديو: عمّورة يُسجّل ويُلامس لقب البطولة البلجيكية

ليفركوزن يعادل رقم بايرن ميونيخ القياسي

ليفركوزن يعادل رقم بايرن ميونيخ القياسي

عوّار يُعاني وهذا ما قاله عنه المدرب دي روسي

عوّار يُعاني وهذا ما قاله عنه المدرب دي روسي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد