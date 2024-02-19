وزارة الاتّصال تستدعي صحافيين رياضيين إلى مكتبها

استدعت مديرية وسائل الإعلام بِوزارة الاتّصال، الإثنين، بعض الصحافيين المنتسبين لِقطاع الإعلام الرياضي.

جاء ذلك بِسبب استمرار هؤلاء الصحافيين في “عدم الالتزام بِآداب وأخلاقيات المهنة”، حسب ما أفاد به بيان لِوزارة الاتّصال.

وجاء في البيان: “سجّلت وزارة الاتّصال استمرار بعض الصحافيين المنتسبين لقطاع الإعلام الرياضي، في عدم الالتزام بِآداب وأخلاقيات المهنة، لا سيما ما تعلّق منها بالتحريض والإساءة ونشر وبث أخبار مغلوطة ومسيئة، رغم الملاحظات التي أدلى بها السيد وزير الاتصال خلال لقائه مع الإعلاميين الرياضيين بتاريخ 1 فيفري 2024”.

وبناء عليه، يُضيف البيان: “استدعت اليوم 19 فيفري 2024 مديرية وسائل الإعلام بوزارة الاتّصال عددا من الصحافيين الرياضيين (تحفّظت الوزارة هذه المرّة عن نشر أسمائهم)، وتم تنبيههم إلى خطورة العواقب التي تنجرّ عن هذه التجاوزات”.

وأكدت الوزارة أنها “لن تتوانى مستقبلا في المتابعة القضائية، و/أو اللّجوء إلى المنع من تغطية كل النشاطات الرياضية، و/أو تحميل المؤسسات الإعلامية التي يشتغلون بها تبعات ذلك”.

وبِالمُوازاة مع ذلك، ردّدت وسائط إعلامية سعودية سهرة الأحد خبر معاقبة محلّل تلفزيوني رياضي محلّي، بِغرامة مالية قيمتها 300 ألف ريال (نحو 74 ألف أورو). بِسبب إساءته للتقني الإيطالي روبيرتو مانشيني مدرب منتخب “الأخضر”، بعد الحصيلة السلبية في كأس أمم آسيا التي اخْتُتمت مُؤخّرا بِقطر.

وتردّد أن اللاعب الدولي السعودي المعتزل والمحلّل التلفزيوني الحالي ياسر القحطاني، هو المعني بِالعقوبة.