وزارة الانتقال الطاقوي: مشروع “سولار 1000” لانتاج الطاقة الشمسية في 6 ولايات

حددت وزارة الانتقال الطاقوي، 11 موقعا بـ 6 ولايات، لإنجاز مشروع “سولار 1000” الذي يتضمن محطات للطاقة الشمسية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه في انتظار الانطلاق الفعلي للشركة الجزائرية للطاقات المتجددة “شمس”، شكلت فرقة عمل مخصصة لإعداد الوثائق الخاصة بالمناقصة الموجهة للمستثمرين في إطار “سولار 1000” ولفحص العناصر الخارجية المرتبطة بهذا المشروع.

وعليه، قامت هذه الفرقة بإجراء عدة أعمال تحضيرية تمهيدا لاطلاق مشروع “سولار 1000” قبل نهاية العام الجاري.

ومن بين هذه الأعمال التحضيرية، اختيار وحجز مواقع ملائمة لمتطلبات انجاز محطات الطاقة الشمسية لمشروع “سولار 1000” حيث تم مراعاة إمكانية الوصول إلى المواقع والربط بالشبكات الكهربائية وغيرها من المتطلبات.

وفي هذا الإطار، تم تحديد 11 موقعا بمساحة إجمالية تقدر بـ 4250 هكتارا، بمشاركة فعالة من طرف الولايات المعنية وهي البيض، ورقلة، الوادي، المغير، غرداية وبشار.

كما قامت بإعداد الشروط المالية الملائمة لهذا النوع من المشاريع، لجعله قابلا للتمويل من طرف المستثمرين، وذلك بمساهمة من وزارة المالية.