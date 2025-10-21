-- -- -- / -- -- --
"لما تشكله من خطر جسيم على أمن وجودة شبكات الهاتف النقال"

وزارة البريد تحذّر من تداول واستعمال “مضخّمات الإشارة”

حذّرت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يوم الثلاثاء في بيان، من تداول واستعمال الأجهزة المعروفة باسم “مضخّمات الإشارة” (“Amplificateur GSM” أو “Booster GSM”). 

وقالت الوزارة في بيانها، إن “هذه الأجهزة، التي رصدت بيعها عبر مواقع التجارة الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي. تشكّل خطرا جسيما على أمن وجودة شبكات الهاتف النقال”ّ.

أدوات تجسس تنتهك خصوصية الجزائريين

وذكّرت الوزارة بأن “حيازة أو إقامة أو استعمال أي جهاز تضخيم أو تشويش لاسلكي كهربائي، ممنوعة منعا باتّا. إلا في الحالات المقررة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما”.

“وعليه، فإنَّ كل استعمال غير مُرخص لهذه التجهيزات، يُعرّض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها قانونا”، يشدّد ذات البيان.

