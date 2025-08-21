-- -- -- / -- -- --
سعيا لتطوير التجارة الإلكترونية في الجزائر:

وزارة البريد تريد تأطيرا أمثل لنشاط البريد السريع

وزارة البريد تريد تأطيرا أمثل لنشاط البريد السريع
وزارة البريد (شبكات)
جانب من الاجتماع.

ترأس وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، اليوم الخميس 21 أوت، اجتماعا مع رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، محمد الهادي حناشي، وفقا لما أفادت به الوزارة في بيان.

وتطرق الاجتماع لتقييم تغطية شبكات الهاتف النقال، خاصة على محاور الطرق الرئيسية مثل الطريق السيار شرق-غرب، وذلك على ضوء التعليمات التي سبق إسداؤها في هذا الشأن والمشاريع الجاري إنجازها من قبل المتعالمين.

وأكدت الوزارة أن زروقي  شدد على ضرورة التزام المتعاملين ببنود دفاتر الشروط واحترام تعهداتهم فيما يخص التغطية.

ويضيف ذات المصدر أن الاجتماع تطرق كذلك إلى نشاط البريد السريع، بشقيه المحلي (نظام التصريح المبسط) والدولي (نظام الترخيص)، حيث تقرر تنظيم لقاء مع المتعاملين المعنيين خلال الأيام المقبلة، من أجل تأطير أمثل لهذا النشاط وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بالنظر إلى الأهمية التي ينطوي عليها هذا النشاط، لاسيما في إطار مسعى تطوير التجارة الإلكترونية في الجزائر.

