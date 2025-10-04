-- -- -- / -- -- --
الجزائر

وزارة البريد تطلق مسابقة لفائدة صناع المحتوى

الشروق أونلاين
وزارة البريد (شبكات)
مسابقة لفائدة صناع المحتوى لحفظ الذاكرة الوطنية.

أعلنت وزارة البريد والمواصلات عن إطلاق مسابقة لفائدة صناع المحتوى وذلك باستعمال الذكاء الاصطناعي في مواضيع الذاكرة الوطنية.

وقالت الوزارة في إعلانها عن المسابقة “تشجيعًا على إنتاج محتويات نوعيّة تربط بين تاريخنا المجيد والمستقبل الرقمي، تُطلق وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الطبعة الأولى لمسابقة “أحسن محتوى رقمي تاريخي”.”

وسيكون موضوع هذه الطبعة الأولى حول دوري شخصيتين محوريين عرفتهما الثورة، ويمكن للمهتمين المشاركة عبر فيلم قصير باستعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي، أو عبر بودكاست.

الوزارة نشرت كافة التفاصيل إضافة إلى استمارة المشاركة بموقع الوزارة، وحددت تاريخ 25 أكتوبر 2025 كآخر آجل لإرسال الأعمال.

