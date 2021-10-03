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وزارة البريد: تغييرات على رأس مجمع اتصالات الجزائر وموبليس

الشروق أونلاين
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وزارة البريد: تغييرات على رأس مجمع اتصالات الجزائر وموبليس

أعلنت وزارة البريد والمواصلات عن تعيين خالد زرات رئيسا مديرا عاما لمجمع اتصالات الجزائر وشوقي بوخزاني رئيس مديرا عاما لموبيلس.

وجاء في بيان الوزارة، الأحد، أنه تبعا لاجتماعات الجمعية العامة ومجلس إدارة مجمع اتصالات الجزائر  ومؤسسة اتصالات الجزائر للهاتف النقال-موبيليس، المنعقدة الأحد، تم تعيين كل من خالد زرات رئيسا مديرا عاما لمجمع اتصالات الجزائر، وشوقي بوخزاني رئيسا مديرا عاما لـمؤسسة اتصالات الجزائر للهاتف النقال “موبيليس”.

وجاء تعيين زرات خلفا لكريم بيبي تريكي المعين مؤخرا كوزير للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.

كما تم تعيين شوقي بوخزاني مديرا عاما لشركة موبيليس، خلفا لعادل دوكالي.

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