وزارة البريد تُطلق حملة تحسيسية لمواجهة النصب والاحتيال عبر الأنترنت

أشرف وزير البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية، سيد علي زروقي، السبت، على مراسم الٳطلاق الرسمي لـ “الحملة الوطنية التوعوية التحسيسية حول النصب والاحتيال عبر الأنترنت”، المنظمة من قبل الوزارة وهيئات وطنية أخرى، تحت شعار: “لا تشارك معلوماتك الشخصية عبر الأنترنت. كن يقظا، فالمحتال ينتظر الفرصة”.

وحسب بيان صاد عن الوزارة الوصية، تندرج هذه الحملة التوعوية، التي تمتد من 10 إلى 30 ماي 2025، في ٳطار تجسيد مخطط العمل السنوي التوعوي و التحسيسي حول مخاطر الاستخدام السيء للأنترنت.

وفي كلمة له بالمناسبة، أشار الوزير زروقي، إلى أن مخاطر الاستعمال السيء للشابكة تعد من بين التحديات التي يفرضها الفضاء السيبيراني، الأمر الذي من شأنه تهديد خصوصية الأفراد وسلامتهم الرقمية، على غرار تظاهرة النصب والاحتيال الالكتروني التي عرفت تفاقما معتبرا، وهو ما أضحى من الضروري التصدي لها، لاسيما من خلال العمل على الجانب التحسيسي والتوعوي.

كما تطرق زروقي خلال مداخلته إلى الأهداف الأساسية لهذه الحملة والتي تتمحور أساسا حول رفع مستوى الوعي حول أبرز أساليب الاحتيال الإلكتروني وسبل التعرف عليها، تمكين المواطنين من أدوات التصدي لهذه الأساليب، تشجيع السلوكيات الرقمية الآمنة وتحفيز ثقافة التبليغ عن حالات النصب للجهات المختصة.

وأفاد الوزير أن هذه الحملة ستتخذ طابعا ميدانيا جواريا عبر كامل ولايات الوطن، بفضل الجهود المشتركة لجميع الشركاء، حيث سيتم تنظيم ورشات، لقاءات جوارية ونشاطات تفاعلية لتقريب المعلومة ونشر ثقافة الأمان الرقمي في الأوساط المجتمعية، تحت إشراف إطارات قطاعنا الوزاري إلى جانب نظرائهم من القطاعات والهيئات المساهمة.