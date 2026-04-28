وزارة البيئة تستضيف وفدا رفيع المستوى من الصندوق الأخضر للمناخ

في أول زيارة رسمية له إلى الجزائر:

تستضيف وزارة البيئة وجودة الحياة، خلال الفترة الممتدة من 27 أفريل إلى 1 ماي، وفدًا رفيع المستوى من الصندوق الأخضر للمناخ، في أول زيارة رسمية له إلى الجزائر.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، ستسمح هذه الزيارة بـ”تقديم وعرض برنامج قطاع البيئة وجودة الحياة والمشاريع الاستراتيجية في مجال التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي وغيرها، مع بحث آفاق التعاون الدولي في المجال، ودعم قدرات الجزائر في تطوير مشاريع بيئية مستدامة ذات أثر ملموس.”

وفد الصندوق سيتنقل كذلك للاطلاع على أشغال إعادة تأهيل السد الأخضر، باعتباره أحد المشاريع البيئية الاستراتيجية، التي تندرج ضمن جهود مكافحة التصحر والتكيف مع التغيرات المناخية.

وأشارت الوزارة أنها وباعتبارها نقطة الاتصال الوطنية مع الصندوق الأخضر للمناخ، تضطلع “بدور محوري في تعزيز الدعم والمرافقة، ضمن الآليات الدولية للتمويل المناخي، وجل المبادرات الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.”

ويعد الصندوق الأخضر للمناخ أكبر صندوق متعدد الأطراف معني بالمناخ في العالم، وهو جزء من الآلية المالية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.