وزارة البيئة: هذه مساهمة الجزائر “الضئيلة” في انبعاثات الغازات الدفيئة عبر العالم

تطلق الجزائر ما نسبته 0.39 بالمئة فقط، من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم، حسب ما أكدته مسؤولة في وزارة البيئة والطاقات المتجددة.

واعتبرت فازية دحلب، وهي مديرة التغيّرات المناخية بالوزارة، في حديث لبرنامج “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى، أن حصة الجزائر السنوية من الانبعاثات الغازية الدفيئة تبقى “ضئيلة للغاية”.

وذكرت دحلب بأن الجزائر “تلتزم في إطار اتفاق باريس، بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة، إلى 7 بالمئة بحلول 2030”.

فضلا عن ذلك، تتعهّد الجزائر برفع هذه النسبة إلى 22 بالمئة. “وهذا في حالة حصولها على التمويل والمرافقة التقنية اللازمة لهذا المسعى”، تضيف المسؤولة.