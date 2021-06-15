وزارة التجارة: أزمة ارتفاع الأسعار انتهت مع شهر رمضان

أكد مدير الأنشطة التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة، سامي قلي، الثلاثاء، أن أزمة ارتفاع الأسعار انتهت مع شهر رمضان، معتبرا أن ما تشهده السوق الوطنية في بعض الأحيان هو عبارة عن اختلالات.

وقال قلي خلال حلوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، إنه ليس هناك وجود ارتفاع للأسعار إلا ما حدث خلال شهر رمضان الكريم.

وأوضح المتحدث أن ما تشهده السوق الوطنية في بعض الأحيان هو اختلالات في الأسعار وليس ارتفاعا فاحشا كما حدث في شهر رمضان.

وأرجع مدير الأنشطة التجارية هذه الاختلالات إلى مجموعة من العوامل كالأزمة الصحية والارتفاع الكبير لأسعار بعض المواد في السوق العالمية كالزيت والسكر والقمح وغيرها، وكذا ارتفاع تكاليف النقل (انتقلت تكلفة النقل بالحاوية من 3000 دولار إلى 17000 دولار) إضافة إلى انخفاض قيمة الدينار.

وفي سياق آخر أكد ضيف الصباح أن العمل جار لتنفيذ التوصيات المنبثقة عن اللجنة الوطنية لأخلقة العمل التجاري المنصبة في 30 أفريل 2020، مشيرا إلى أن الهدف هو خلق مصالحة بين المستهلك الجزائري والمنتج الوطني.

واعتبر قلي، أن التحدي من خلال أخلقة العمل التجاري هو وضع في السوق منتجات وطنية ذات نوعية، وخلق مصالحة بين المستهلك الجزائري والمنتج الوطني أو بينه بين المنتج الأجنبي بشرط أن يكون الأخير مكملا للمنتج الوطني.