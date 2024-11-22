وزارة التجارة: استوردنا 3000 طن من القهوة في شهر نوفمبر

و في تصريح ل /وأج, أوضح المستشار المكلف بالإعلام بالوزارة, أمين عمارة, أنه “تم ما بين 1 و 20 نوفمبر الجاري استيراد 3037 طنا من القهوة الخضراء من طرف 19 متعاملا اقتصاديا”, مؤكدا أن مراقبة تموين السوق بهذه المادة واسعة الاستهلاك, و بالسعر المسقف عند 250 دج للعلبة, “يتم بشكل دوري من طرف أعوان الرقابة التجارية عبر مختلف ولايات الوطن”.

وبالاضافة الى المتعاملين ال64 الذين ينشطون في استيراد و/أو تحويل القهوة, عرفت السوق الوطنية خلال الشهر الجاري دخول متعاملين جديدين ينشطان في تحميص و تسويق القهوة, ما رفع عدد العلامات التجارية الموجودة في السوق من 59 الى 61 علامة.

و لحد الان, تمت على مستوى لجنة مشتركة, (تجارة-مالية-جمارك-خزينة عمومية) في وزارة التجارة الداخلية و ضبط السوق الوطنية, معالجة ملفي متعاملين اقتصاديين تم تعويضهما “في وقت قياسي” عن الفارق بين سعر الشراء المرجعي للقهوة و السعر المقنن, فيما تلقت مديريات التجارة ملفات طلبات التعويض من طرف 8 متعاملين, حسب نفس المسؤول.

و قد تم خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الماضي الشروع التدريجي في ضخ القهوة بالسعر المسقف على مستوى اسواق الجملة قبل أن تنتقل العملية لأسواق التجزئة.