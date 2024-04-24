وزارة التجارة: استيراد شحنة جديدة من اللحوم

كشفت وزارة التجارة وترقية الصادرات، عن استيراد شحنة جديدة من اللحوم الحمرام الموجهة للبيع، في إطار ضبط السوق وخفض الأسعار.

وأكدت الوزارة الوصية عبر بيان لها، الأربعاء، “دخول شحنة جديدة من اللحوم_الحمراء_المستوردة بكمية مقدرة بـ 7،18463 طن ، وهذا تحت اشراف و مراقبة مصالح مديرية_التجارة_و_ترقية_الصادرات_لولاية_بشار، و ذلك من اجل السهر على ضمان صحة هذه اللحوم ، و التأكد من ظروف حفظها ، تخزينها و كذا عرضها للبيع بسعرها القانوني”.

ولم تقدّم وزارة التجارة وترقية الصادرات، المعطيات الكاملة حول الجهة التي استوردت منها هذه اللحوم، أو نوعية اللحوم المستوردة، وهو ما قد يزيد من ضبابية المشهد في سوق اللحوم الجزاري، خاصة ان عيد الأضحى المبارك على الأبواب.

ويأتي بيان وزارة التجارة، تاكيدا لما كشفت عنه “الشروق أونلاين” أمس الثلاثاء، حول استيراد شحنة جديدة من اللحوم الحية الموجهة للذبح، قصد تغطية أكبر للسوق المحلي.