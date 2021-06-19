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اقتصاد

وزارة التجارة: الترخيص بتصدير هذه المنتجات بشروط

الشروق أونلاين
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وزارة التجارة: الترخيص بتصدير هذه المنتجات بشروط

رخصت وزارة التجارة للمتعاملين الاقتصاديين بتصدير المنتجات الزراعية الغذائية ذات الطابع المحلي بشروط.

وقالت الوزارة في بيان لها، السبت، إن الترخيص يتعلق بتصدير المنتجات الصناعة الزراعية الغذائية المشتقة أو التي تدخل في تركيبتها مواد أولية مدعمة كمختلف أنواع العجائن الغذائية، كالفريك، الديول و المرمز، الكسكسي، السميد و الفرينة بشرط أن يثبت المصدر أن المادة الأولية المستعملة في إنتاج المنتجات الموجهة للتصدير قد تم استيرادها من طرفه، أو إقتناها من السوق المحلية.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يتم من خلال إخضاع المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في هذا المجال لتعهد مؤشر من طرف المصالح الولائية للتجارة وكذا مصالح الجمارك التابعين إقليميا، يؤكد التزامه بالشروط المذكورة.

واشترطت الوزراة على المتعاملين ضبط آلية حساب الفارق بين السعر الحقيقي و السعر المدعم للقمح من طرف مصالح الديوان الوطني المهني للحبوب في إطار لجنة قطاعية تقنية مشتركة قصد دفع الفارق “أي السعر الحقيقي للقمح المستورد من طرف المتعاملين الاقتصاديين المصدرين”.

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