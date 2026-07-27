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اقتصاد

وزارة التجارة الخارجية تطلق منصة رقمية لاستيراد الخدمات

الشروق أونلاين
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وزارة التجارة الخارجية تطلق منصة رقمية لاستيراد الخدمات
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وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات

أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات إطلاق المنصة الرقمية الخاصة باستيراد الخدمات ابتداءً من الأول من أوت 2026، في خطوة تندرج ضمن مواصلة تنفيذ برنامج رقمنة القطاع وعصرنة الإجراءات الإدارية وتبسيطها لفائدة المتعاملين الاقتصاديين.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن المنصة ستكون فضاءً رقمياً موحداً يتيح للمتعاملين الاقتصاديين، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين، إيداع ومعالجة ومتابعة طلبات استيراد الخدمات إلكترونياً، بما يسهم في تسهيل الإجراءات، وتحسين آجال دراسة الملفات، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

وأكدت الوزارة أن جميع إجراءات استيراد الخدمات ستتم، ابتداءً من الأول من أوت المقبل، حصرياً عبر هذه المنصة الرقمية، داعية المتعاملين الاقتصاديين إلى اعتمادها في إنجاز مختلف معاملاتهم المتعلقة باستيراد الخدمات.

وأضاف البيان أن الولوج إلى المنصة الرقمية سيكون متاحاً اعتباراً من التاريخ نفسه عبر الموقع الإلكتروني المخصص لها: services.mcepe.gov.dz.

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