وزارة التجارة الخارجية تعتمد الاستقبال الإلكتروني لطعون المتعاملين الاقتصاديين

أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات اعتماد الاستقبال الإلكتروني لطلبات الطعون والانشغالات الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين إلى غاية 10 أوت 2026، مع تعليق الاستقبال الحضوري بمقر الوزارة خلال هذه الفترة، وذلك في إطار تحسين التكفل بالملفات المودعة وتسريع وتيرة دراستها ومعالجتها.

وأوضحت الوزارة، في بيان صدر أمس السبت، أن جميع الطعون والانشغالات ستُودع حصريًا عبر البريد الإلكتروني، وفقًا لطبيعة كل ملف، بما يسمح للمصالح المختصة بدراسة الطلبات والتكفل بها والرد عليها في أفضل الآجال.

وفي هذا السياق، خصصت الوزارة أربعة عناوين بريد إلكتروني حسب طبيعة الملفات، حيث تم تخصيص [email protected] لاستقبال الطعون والانشغالات المتعلقة بالبرنامج التقديري للاستيراد الخاص بالسداسي الثاني، و[email protected] للملفات المرتبطة بالاستيراد من أجل البيع على الحالة.

كما خصصت البريد الإلكتروني [email protected] للطعون والانشغالات المتعلقة باستيراد الخدمات، فيما يستقبل البريد الإلكتروني [email protected] الملفات الخاصة بالطعون والانشغالات المرتبطة بعمليات التصدير.

ودعت الوزارة جميع المتعاملين الاقتصاديين إلى إرسال طعونهم وانشغالاتهم عبر البريد الإلكتروني المخصص لكل فئة، مع إرفاق الوثائق والبيانات اللازمة، لتمكين المصالح المختصة من دراسة الملفات ومعالجتها في أسرع وقت ممكن.