وزارة التجارة الخارجية توجّه دعوة للصناعيين الجزائريين

أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، عن مشاركتها بصفتها ضيف شرف، في معرض الصناعات الغذائية في العاصمة النمساوية “فيينا”، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 18 جوان المقبل.

وفي بيان صادر عن الوزارة الوصية، دعت من خلاله المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الصناعات الغذائية والمنتجات الفلاحية، لاسيما المنتجات الصحية، البيولوجية بدون مضافات، الراغبين في المشاركة في هذه الطبعة، بتقديم طلباتهم والتسجيل عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://www.mcepe.gov.dz/index…/ar/free-from-specialty2025