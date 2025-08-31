وزارة التجارة الداخلية: لا زيادة في أسعار حليب العلب

أكدت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية مساء الأحد في بيان، عدم وجود أي زيادات في أسعار حليب العلب المعقّم.

وجاء في بيان الوزارة:”بعد متابعة دقيقة للموضوع، تلقت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية بيانات رسمية من مؤسسات الإنتاج الوطنية الكبرى، التي أكدت بدورها، وبشكل قاطع، عدم حدوث أي زيادة في أسعار المادة”.

وأشادت الوزارة “بموقف هذه المؤسسات الوطنية، ومسؤوليتها الاجتماعية في ضمان استقرار تموين السوق، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين”.

مشيرة في ذات السياق إلى “التزامها بمواصلة المتابعة الميدانية الصارمة، والرقابة على السوق، للتصدي لأي ممارسات غير قانونية، أو محاولات استغلال قد تمسّ بمصالح المستهلك”.