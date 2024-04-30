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اقتصاد

وزارة التجارة تبحث تسهيل إنشاء الشركات في الجزائر

محمد عبد المؤمن
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وزارة التجارة تبحث تسهيل إنشاء الشركات في الجزائر
ح.م
جانب من اللقاء

عقد وزيرا التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد يوم الثلاثاء، اجتماعا لبحث إجراءات تسهيل ورقمنة إنشاء الشركات في الجزائر.

وحسب ما ذكره بيان لوزارة التجارة، فقد توافق الوزيران خلال الاجتماع على “تكثيف التعاون فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بإنشاء الشركات، عن طريق تقليص مدة الإنشاء وتكاليفها”.

إلى جانب “وضع ورقة طريق مشتركة لرقمنة عملية إنشاء الشركات بالكامل”. حيث تم تحديد هدف الوصول إلى “إنشاء الشركات دون التنقل أو إيداع وثائق ورقية، وفي فترة وجيزة”.

“وهذا ما يتطلب مجهودات تقنية وتنظيمية للوصول لتحقيقه. فضلا عن استخدام التبادل البيني للمعلومات، ما بين القطاعات الفاعلة”، يضيف البيان.

ومن أجل هذا الغرض، تم تنصيب لجنة تقنية، تضم إطارات من الوزارتين، ومن المركز الوطني للسجل التجاري، والوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، من أجل العمل على الوصول إلى الأهداف المسطرة.

وفي ماي 2023، وقّع الوزير الأول مرسوما تنفيذيا ينصّ على تسجيل المؤسسات التجارية الجديدة عبر البوابة الرقمية للمركز الوطني للسجل التجاري، من دون أي تنقّل إلى أي إدارة، ولا أي وثائق ورقية.

حيث يقدّم طلب تسجيل المؤسسة عبر البوابة عن طريق ملأ استمارة إلكترونية، وتوقيعها إلكترونيا أيضا. ثم إرسالها مرفقة بالوثائق المطلوبة إلكترونيا كذلك.

ويجب على مصالح المركز الوطني للسجّل التجاري، والإدارات الأخرى المذكورة، أن تصادق على طلب التسجيل في أجل لا يتعدّى 3 أيام.

وبعد ذلك، لن يستدعى مقدّم الطلب إلى أي مكان لاستلام أي شيئ، بل سيصله مستخرج السجل التجاري إلكترونيا مرة أخرى، وعن طريق نفس البوابة.

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