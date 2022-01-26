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الجزائر

وزارة التجارة: تجميد البيع بالتخفيض للموسم الشتوي

الشروق أونلاين
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وزارة التجارة: تجميد البيع بالتخفيض للموسم الشتوي

أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، الأربعاء، عن تجميد البيع بالتخفيض للموسم الشتوي لسنة 2022 إلى تاريخ لاحق، وذلك بسبب جائحة كوفيد-19.

وجاء في بيان للوزارة نشرته عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك : “تنهي وزارة التجارة وترقية الصادرات إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين أن ممارسة نشاط البيع بالتخفيض للموسم الشتوي لسنة 2022 يجمد إلى تاريخ لاحق عبر كل الولايات خلال الفترة المخصصة لذلك، أي من شهر جانفي إلى غاية نهاية شهر فيفري من سنة 2022″.

كما دعت الوزارة المتعاملين الاقتصاديين المعنيين إلى التقرب من مديرية التجارة المؤهلة إقليميا لطلب إلغاء رخصة ممارسة نشاط البيع بالتخفيض الخاص بهذه الفترة.

كما أفاد البيان بأن “نشاط البيع بالتخفيض بالطريقة العادية ممنوع نظرا للظروف الحالية المتعلقة بانتشار فيروس كوفيد-19 والإجراءات التي اتخذت من طرف السلطات العليا لحماية صحة المواطنين بغرض تفادي التجمعات”.

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