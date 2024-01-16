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الجزائر
مع الحفاظ على نشاط التحاليل الطبية

وزارة التجارة: تجميد التعديل الذي مسّ نشاط الصيدلة في السجلّ التجاري

الشروق أونلاين
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وزارة التجارة: تجميد التعديل الذي مسّ نشاط الصيدلة في السجلّ التجاري
أرشيف
صيدلية

أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات يوم الثلاثاء، عن قرار بتجميد التعديل الذي مسّ مضمون نشاط الصيدلة في السجلّ التجاري، مع الحفاظ على نشاط الاختبارات والتحاليل الطبية.

واجتمعت مساء اليوم، اللجنة المشتركة المتكونة من ممثلين عن الوزارة، وعن النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، لمناقشة تعديل الرمز الحالي لنشاط الصيدلية.

وعلى ضوء مخرجات هذا اللقاء، قرر الوزير الطيب زيتوني تجميد التعديل المذكور، إلى حين انتهاء أشغال فوج العمل المنصّب على مستوى وزارة الصحة بهذا الخصوص.

كما أمر الوزير بإثراء مضمون النشاط، وفقا لأحكام المادة 249 من قانون الصحة. التي تنصّ على قيام الصيادلة بصرف المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية بالتجزئة والمواد شبه الصيدلانية.

ويسمح رمز نشاط الصيدلية في السجلّ التجاري لممارسيه بتنفيذ الوصفات الطبية وبيع الأدوية وكل المستحضرات الطبية.

إلى جانب ذلك، يمكن للصيدليات بموجب مضمون هذا الرمز التجاري، بيع منتجات نظافة الرضع، ومواد التجميل والنظافة الجسدية، والمنتجات المرخصة للبيع في الصيدليات.

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