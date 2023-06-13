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وزارة التجارة: تحديد 1225 نقطة بيع للمواشي على المستوى الوطني

الشروق أونلاين
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وزارة التجارة: تحديد 1225 نقطة بيع للمواشي على المستوى الوطني
مواشي

حددت وزارة التجارة وترقية الصادرات، الثلاثاء، 1225 نقطة بيع للمواشي على مستوى كافة ولايات الوطن.

وأفاد بيان الوزارة أنّ هذا الإجراء يأتي لضمان تأطير عملية بيع الأضاحي، مع توفير كل الشروط الضرورية لتوفير أضحية “صحية” تحسبا لعيد الأضحى المبارك.

وتعلم ذات الوزارة كافة مربي المواشي، الموالين وكذا المواطنين عن تحديد 1225 نقطة بيع معتمدة على المستوى الوطني.

ويكون ذلك بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة وغرف الفلاحة على المستوى المحلي وتحت إشراف ولاة الجمهورية، حسب البيان.

وقد طالب في وقت سابق الموالون بالفتح المبكر لأسواق الأضاحي لكسر الأسعار.

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