وزارة التجارة تدعو للتوقف “فورا” عن استعمال هذه الأنواع من أجهزة التدفئة وكواشف أحادي أكسيد الكربون

بسبب عدم مطابقتها لمعايير السلامة المعتمدة :

أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، اليوم الاربعاء 10 جانفي، عن السحب الفوري لأربعة أنواع من أجهزة التدفئة بالغاز، وكذا أربعة أنواع من كواشف أحادي أكسيد الكربون، وهذا لعدم مطابقتها لمعايير السلامة المعتمدة.

وحسب بيان الوزارة الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، فيتعلق الأمر بأجهزة التدفئة بالغاز للعلامات “ماكسوال” (Maxwell)، نموذج “ماكس أر جي دي 14 ان دي” (Max RGP14ND)، الجهاز الحامل لعلامة “زاس توربو” (Zass Turbo) من نوع “N26PRO”، الجهاز الحامل لعلامة “براند أرينا” (Arina Brand) من نوع “KF-B131-01″ و”KF-B100-04” والجهاز لعلامة “أطلس” (Atlas) نموذج “SIROCCO”.

أما بالنسبة لكواشف غاز أحادي أكسيد الكربون، فيتعلق الأمر بجهاز الكشف الحامل لعلامة “جومبو” (Jumbo) ، الجهاز الحامل لعلامة “ماد ماكس” (MAD-MAX) من نوع “MD-DCO-921 “، الجهاز الحامل لعلامة “براند” (BRANDT) من نوع “B-DETEC-CO37” وأخيرا جهاز الكشف الحامل لعلامة “الرو” (ELRO) نموذج “RM33”.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن قرار السحب الفوري لهذه الأجهزة من السوق الوطنية، يأتي بعد التجارب المنجزة على مستوى مخابر قمع الغش التابعة لها، والتي أسفرت عن عدم مطابقتها لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 31 جانفي 2016 والمتعلق بالنظام التقني الذي يحدد متطلبات الأمن لأجهزة الغاز المحترق.

وعليه، دعت الوزارة جميع المستهلكين الذين اقتنوا هذه الأجهزة “التوقف عن استعمالها فورا”.