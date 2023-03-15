وزارة التجارة ترخص لعملية بيع بالتخفيض خلال رمضان

ستنطلق عملية البيع بالتخفيض أسبوعا قبل شهر رمضان لتستمر إلى غاية عيد الفطر، حسب ما أعلنته وزارة التجارة.

وفي بيان لها، أبلغت الوزارة جميع الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين، أن فترة ممارسة البيع بالتخفيض خلال شهر رمضان وعيد الفطر المباركين ستنطلق أسبوعا قبيل حلول هذا الشهر الكريم وتمتد إلى غاية عيد الفطر المبارك.

وفي هذا الإطار، فإن الأعوان الاقتصاديين بإمكانهم الشروع في هذه العملية، على مستوى الفضاءات التجارية ومحلاتهم التجارية إضافة إلى الأسواق الجوارية المنظمة بهذه المناسبة.

وأوضحت الوزارة الوصية أن ذلك يتم بإيداع ملف لدى مصالح مديريات التجارة الولائية المعنية للحصول فورا على الرخصة المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.

ودعت الوزارة الأعوان إلى اغتنام هذه الفرصة لممارسة نشاط البيع بالتخفيض خلال هاتين المناسبتين الدينيتين والمساهمة في توفير السلع بأسعار منخفضة وتنافسية تسمح بخلق ديناميكية تجارية فعالة كما تسمح للمستهلكين من تلبية حاجياتهم في أحسن الظروف. يشير البيان.