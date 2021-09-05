وزارة التجارة ترخص للفلاحين ببيع منتجاتهم مباشرة للمستهلك
أعلنت وزارة التجارة الترخيص رسميا للفلاحين ببيع منتجاتهم مباشرة للمستهلك، في خطوة هدفها مواجهة المضاربة في الأسعار والتي وراءها سماسرة أسواق الجملة والتجزئة.
وجاء في بيان للوزارة: في إطار المجهودات التي تقوم بها وزارة التجارة وترقية الصادرات لتنظيم الأسواق وضبطها ومواصلة عمليات مكافحة كل أشكال المضاربة، تعلن الوزارة أنه تقرر السماح للفلاحين ببيع مختلف منتوجاتهم مباشرة بأسواق الجملة والتجزئة مباشرة للمستهلك عبر كامل التراب الوطني دون أي رخصة أو تصريح مسبق أو وسيط وذلك إبتداء من يوم الأحد 5 سبتمبر 2021 .