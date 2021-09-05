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وزارة التجارة ترخص للفلاحين ببيع منتجاتهم مباشرة للمستهلك

الشروق أونلاين
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وزارة التجارة ترخص للفلاحين ببيع منتجاتهم مباشرة للمستهلك
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أعلنت وزارة التجارة الترخيص رسميا للفلاحين ببيع منتجاتهم مباشرة للمستهلك، في خطوة هدفها مواجهة المضاربة في الأسعار والتي وراءها سماسرة أسواق الجملة والتجزئة.

وجاء في بيان للوزارة: في إطار المجهودات التي تقوم بها وزارة التجارة وترقية الصادرات لتنظيم الأسواق وضبطها ومواصلة عمليات مكافحة كل أشكال المضاربة، تعلن الوزارة أنه تقرر السماح للفلاحين ببيع مختلف منتوجاتهم مباشرة بأسواق الجملة والتجزئة مباشرة للمستهلك عبر كامل التراب الوطني دون أي رخصة أو تصريح مسبق أو وسيط وذلك إبتداء من يوم الأحد 5 سبتمبر 2021 .

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