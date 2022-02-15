وزارة التجارة تعلن منع تسويق مكملات الضعف الجنسي بسبب خطرها

أعلنت وزارة التجارة الثلاثاء، منع مكملات غذائية تسوق على أنها لعلاج الضعف الجنسي، وذلك بسبب خطرها على الصحة ومخالفتها قواعد أمن المنتجات.

وحسب بيان للوزارة فإنها “إلى علم كافة المستهلكين، أن التحاليل المخبرية التي قامت بها الجهات المختصة على مجموعة من المكملات الغذائية أفضت إلى ثبوت إحتواء البعض منها على مكونات كيميائية تدخل في صناعة المواد الصيدلانية تتمثل على وجه الخصوص في أدوية تستعمل لعلاج الضعف الجنسي والتي لا ينصح بتناولها إلا بعد أخذ رأي طبيب مختص، إضافة إلى احتوائها أيضا على مواد غير مصرح بها في التركيبة، مما يعتبر مخالفة لأحكام القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، والمرسوم التنفيذي رقم 12-203 المؤرخ في 6 مايو سنة 2012 المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات”.

وأوضحت “تعرض هذه المنتوجات عادة على شكل عسل، مشروب، معجون وشوكولاطة، معروضة في عدة توضيبات وأشكال أخرى مثل الأكياس الصغيرة، العلب والقنينات، وهي مذكورة في القائمة المرفقة.

وأوضح البيان “نعلم المستهلكين بأن هذه المنتوجات غير مأمونة ومن شأن استهلاكها أن يشكل خطرا على صحتهم، وبالتالي ندعوهم للإمتناع عن اقتنائها واستهلاكها.

كما تحذر وزارة التجارة وترقية الصادرات كافة التجار سواء على مستوى التجزئة، الجملة، الإنتاج أو الإستيراد بأنه يمنع منعا باتًا عرض هذه المنتوجات للبيع أو التداول تحت أي صفة كانت، ويمنع تخزينها بالمستودعات، كما يقع على عاتق كل تاجر يمتلكها السعي لإيداعها لدى المديريات الولائية للتجارة وترقية الصادرات، وأي مخالفة لهذه التعليمات تعرّض صاحبها للعقوبات الصارمة المنصوص عليها في القوانين سارية المفعول”.

قائمة المكملات الغذائية الممنوعة من التسويق

– عسل ملكي مسك اليمان MESK EL YAMEN،

– عسل HILTI

– عسل HERCULES HONEY

– عسل ملكي BIP MAX

– عسل العنبر اليمنيAL-AMBAR YAMANI

– عسل الطاقة VIGA HONEY

– العسل الملكي ROYAL HONEY

– عسل Q7 GOLD

– شوكولاطة HILTI

– شوكولاطة STROMAE

– شوكولاطة Q7 GOLD

– مشروب HILTI

– مشروب الجانسنغ HOURS GOLD48

– مشروب NITRO MAX GOLD

– مشروب DIBLONG

– معجون DIBLONG

– معجون بالعسل MIEL BIZ10

– CIALIS

– ERKEXIN

– HILTI GOLD