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اقتصاد

وزارة التجارة: تمديد آجال إيداع الحسابات الاجتماعية إلى 31 ديسمبر

الشروق أونلاين
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وزارة التجارة: تمديد آجال إيداع الحسابات الاجتماعية إلى 31 ديسمبر

أعلنت وزارة التجارة، الاثنين، عن تمديد آجال الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية بعنوان السنة المالية 2021 إلى غاية 31 ديسمبر المقبل.

وجاء في بيان للوزارة “تنهي وزارة التجارة وترقية الصادرات إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين المعنيين بإيداع الحسابات الاجتماعية بعنوان السنة المالية 2021, أنه تقرر تمديد آجال الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية إلى غاية 31 ديسمبر 2022”.

ويتم الإيداع القانوني السنوي للحسابات الاجتماعية للشركات على مستوى الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري المختصة إقليميا، وعبر البوابة الالكترونية المخصصة لذلك (sidjilcom.cnrc.dz).

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