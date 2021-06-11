وزارة التجارة تمنح رخصا استثنائية لهؤلاء المستوردين

نصبت وزارة التجارة لجنة خاصة بتقديم رخص استثنائية للمستوردين والمتعاملين الاقتصاديين الممارسين لنشاط إعادة بيع المنتوجات والبضائع على حالتها.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، الخميس، أن اللجنة تشتغل على مدار الساعة لتقديم رخصة استثنائية للمتعاملين الاقتصاديين الراغبين في الحصول أو تجديد شهادة احترام الشروط والكيفيات المطلوبة لممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها.

وأضافت الوزارة، أن الأمر يتعلق “بالمتعاملين الاقتصاديين الذين تعذر عليهم الحصول على الشهادة في الآجال المحددة وتم وصول بضائعهم أو تمت عملية التوطين البنكي وفق الإجراءات السابقة”.

وأكدت الوزارة، أن هذا الإجراء يأتي “تجنبا لأي تذبذب في عمليات تموين السوق بمختلف المواد ولتسهيل عمليات ولوج السلع عبر مختلف المعابر الحدودية والموانئ وجمركة البضائع لأصحاب هذه الحالات في انتظار تسوية وضعيتهم وفق المذكور”.

ودعت الوزارة في بيانها المتعاملين المعنيين إلى التقرب من المديرية العامة للرقابة وقمع الغش التي تمت على مستواها انشاء اللجنة الخاصة بالرخص الاستثنائية.