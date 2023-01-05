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وزارة التجارة توجه بلاغا لفائدة المستوردين

الشروق أونلاين
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وزارة التجارة توجه بلاغا لفائدة المستوردين
ح.م

دعت وزارة التجارة في بيان لها المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في قطاع الإستيراد لإعادة البيع على الحالة إلى احترام دفتر الشروط.

وفي بيانها، أعلمت وزارة التجارة  كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في قطاع الاستيراد الموجه لإعادة البيع على الحالة والحاصلين على شهادة احترام الشروط والكيفيات المطلوبة لممارسة النشاط، أنهم ملزمون بالامتثال لأحكام المادة 15 من دفتر الشروط.

وأوضح البيان أن ذلك يكون  بإيداع البرنامج التقديري السنوي للاستيراد لسنة 2023، مقسم إلى جداول حسب كل ثلاثي، مرفقا بالجداول الخاصة بالمبيعات والمخزونات لسنة 2022.

وتودع هذه الوثائق المطلوبة حصريا على مستوى مصالح المديريات الولائية للتجارة وترقية الصادرات المختصة اقليميا في شكل ورقي وأيضا بصيغة EXCEL في قرص مضغوط، وذلك قبل تاريخ 31 جانفي 2023 كآخر أجل. يؤكد المصدر ذاته.

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