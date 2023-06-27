وزارة التجارة توجه تعليمة لمديريها الولائيين بمناسبة العيد

شددت وزارة التجارة وترقية الصادرات على ضرورة التزام التجار بالمداومة أيام عيد الأضحى وتموين السوق بالمواد الأساسية، وأمرت أعوانها بالوقوف على عودة التجار للنشاط بمجرد انقضاء عطلة العيد الممتدة بين 28 و30 جوان الجاري، أي بداية من السبت المقبل.

وحسب تعليمة موقعة من طرف الامين العام بالنيابة لوزارة التجارة وترقية الصادرات تحمل ترقيم 1655 صادرة بتاريخ 26 جوان تلقت “الشروق” نسخة منها، وفي إطار ضمان تموين منتظم للسوق ومتابعة المدارمة خلال أيام عيد الأضحى تطبيقا لتعليمات وزير التجارة، لاسيما ضمان وفرة المواد واسعة الاستهلاك، يطلب من كل الأعوان المسخرين لهذه المداومة الوقوف على مدى التزام التجار بذلك.

ويطلب من الأعوان وفق ذات التعليمة متابعة والسهر على توفير المواد الاساسية في السوق خلال الفترة الممتدة بين 28 و30 جوان 2023.

كما يطلب من جميع المديرين الولائيين تنظيم خرجات ميدانية للفرق ابتداء من 26 جوان وعقد اجتماعات مع المكاتب الولائية للإتحاد العام للتجار والحرفيين لتحسيس التجار بأهمية المداومة وضمان تموين السوق بالمواد واسعة الاستهلاك، وإلزامية استئناف النشاط بعد نهاية عطلة العيد.

وطالب الأمين العام بالنيابة لوزارة التجارة سامي قلي في آخر التعليمة الموجهة للمديرين الجهويين للتجارة للتواصل مع المديرين الولائيين عبر 58 ولاية، بإيلاء أهمية كبرى لتطبيق ما جاء في مضمون التعليمة.