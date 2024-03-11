وزارة التجارة تُرخص للبيع بـ “الصولد” خلال رمضان والعيد

أعلنت وزارة التجارة، الأحد، عن الترخيص بممارسة نشاط البيع بالتخفيض والبيع الترويجي داخل المحلات التجارية، خلال شهر رمضان وكذا عيد الفطر لهذه السنة، عبر كافة ولايات البلاد.

وجاء في بيان للوزارة: “تعلم وزارة التجارة وترقية الصادرات جميع الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين بأن ممارسة نشاط البيع بالتخفيض والبيع الترويجي مرخص به داخل المحلات التجارية (من مختلف المنتجات) خلال شهر رمضان وكذا عيد الفطر لسنة 1445 هجري (2024 م) عبر كل الولايات”.

وذكر البيان في هذا السياق بأن توسيع فترات البيع بالتخفيض وترخيصه خلال شهر رمضان أو الأعياد الدينية أو بمناسبة التظاهرات التجارية، تم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرخ في 18 يونيو 2006 المعدل والمتمم، المحدد لشروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود، لاسيما المادة 3 منه.

كما دعت الوزارة الأعوان الاقتصاديين إلى تكثيف ممارسة هذه البيوع التي تتيح لهم فرصة من أجل تفعيل وترقية نشاطاتهم وتقديم خدمات وبيع منتجات بأسعار منخفضة وتنافسية، تسمح للمستهلكين بالاستفادة من أكبر قدر منها خلال هذه المناسبات الدينية.

وتسهيلا للإجراءات الإدارية، تقرر إعفاء الأعوان الاقتصاديين وبصفة استثنائية من طلب رخصة لممارسة هذه الأنواع من البيوع، وفقا للبيان.