وزارة التجارة: رخص جديدة لاستيراد هذه المواد بداية من سبتمبر

قررت وزارة التجارة تجديد جميع المقررات الأصلية للرخص المسبقة للاستيراد، الخاصة باستيراد مواد التجميل والتنظيف البدني والمواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص.

بيان وزارة التجارة

تنهي وزارة التجارة وترقية الصادرات إلى علم كافة المتعاملين الإقتصاديين المعنيين و الحائزين على مقررات أصلية للرخص المسبقة الخاصة باستيراد مواد التجميل والتنظيف البدني والمواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص ولغرض رقمنة تسيير ومتابعة بطاقية الرخص المسبقة، تقرر تجديد جميع المقررات الأصلية للرخص المسبقة للاستيراد.

في هذا الإطار و قصد تسهيل هذه العملية و ضمان سيرها بشكل جيد، يجب على جميع المتعاملين الإقتصاديين المعنيين التقرب من مصالح المديريات الولائية للتجارة، المختصة إقليميا، من أجل إيداع مقرراتهم الأصلية الخاصة بالرخص المسبقة للإستيراد، و ذلك قصد تجديدها و الحصول على رخص جديدة.

تصبح الرخص المسبقة الخاصة باستيراد مواد التجميل و التنظيف البدني و المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص باطلة و ليس لها أي أثر قانوني ابتداء من تاريخ الفاتح من شهر سبتمبر من السنة الجارية (2021).

بالإضافة إلى المقررات الأصلية، يجب على المتعاملين الإقتصاديين المعنيين بهذا الإجراء، تقديم الوثائق التالية :

1- نسخة من السجل التجاري مطابق لأحكام المادة 3 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 21- 94 المؤرخ في 9 مارس سنة 2021، المعدل و المتمم لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 2005، الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية و المنتوجات و البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها؛

2- نسخة من شهادة احترام الشروط و الكيفيات المطلوبة لممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها طبقا لما هو محدد في أحكام المادة 5 مكرر من نفس المرسوم التنفيذي المذكور في المطة الأولى أعلاه.

يكون إيداع هذه المقررات الأصلية مع الوثيقتين المطلوبتين أعلاه على مستوى مصالح المديريات الولائية للتجارة، المختصة إقليميا.